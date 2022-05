Dichter bij de magie van Abba kunnen we wellicht niet meer komen, maar wie in Londen de Abbatars gaat zien, moet zichzelf één voornemen maken: durf te geloven wat er eigenlijk niet is.

In een speciaal gebouwd amfitheater voor 3000 mensen in Oost-Londen gaat dezer dagen de Abba-show Voyage in première. Afgelopen donderdag waren sterren als Keira Knightley, Kate Moss en het Zweeds koningspaar ...