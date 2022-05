Geen vierde ronde voor David Goffin op Roland Garros: Pool Hubert Hurkacz blijkt veel te sterk

David Goffin is uitgeschakeld op Roland Garros. Onze landgenoot moest het in de derde ronde opnemen tegen Hubert Hurkacz, maar de Poolse nummer dertien van de wereld bleek een maatje te groot voor Goffin. Na een spannende eerste set (7-5) verloor Goffin de volgende sets kansloos met 6-2 en 6-1, waardoor hij zijn koffers mag pakken in Parijs.

Door de duidelijke nederlaag moet Goffin, de Belgische nummer 1 in het mannentennis, een kruis maken over de achtste finales op het Parijse gravel. Hurkacz wacht bij de laatste zestien een onderonsje met de Noor Casper Ruud (ATP 8) of de Italiaan Lorenzo Sonego (ATP 35).

Het beste resultaat van de Luikenaar op Roland Garros blijft voorlopig een stek in de kwartfinales in de editie van 2016.