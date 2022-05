Alessandro Covi rondt geweldige solo van ruim vijftig kilometer af

Alessandro Covi heeft de voorlaatste rit van de Giro gewonnen. De jonge Italiaan ging op de voorlaatste klim van de dag, de Passo Pordoi, in de aanval en werd niet meer teruggepakt. De klassementsmannen vechten momenteel nog hard op de flanken van de slotklim, de Passo Fedaia: roze trui Carapaz zit zwaar in de problemen.

Hoe kwam de zege tot stand?

Met de Passo San Pellegrino (18,5 km aan 6,2% gemiddeld), Passo Pordoi (11,8 kilometer aan 6,8% gemiddeld) en de aankomst op de Passo Fedaia (14 km aan 7,6% gemiddeld) wachtte de renners nog een zware dobber in deze voorlaatste etappe. De eerste 60 kilometer van de dag waren echter hoofdzakelijk vlak. Tijd genoeg dus om een vroege vlucht te vormen, maar het peloton bleek niet happig om snel een vrijgeleide te geven.

Na zo’n 40 kilometer knokken kreeg een groep van vijftien renners dan toch groen licht van het peloton. Met daarbij Mathieu van der Poel - ja, alweer - en ook twee Belgen: Mauri Vansevenant en Sylvain Moniquet. Met Gijs Leemreize, Sam Oomen en Thymen Arensman waren nog drie Nederlanders mee, net als het Italiaanse klimtrio Giulio Ciccone, Alessandro Covi en Davide Formolo. Ook van de partij: Lennard Kämna, net als Van der Poel en Ciccone al ritwinnaar in deze Giro.

Op de San Pellegrino viel nog niet veel te melden, maar op de Passo Pordoi brak de koers wel helemaal open. Verschillende renners kraakten en na een versnelling van Covi op ruim 50 kilometer van de finish spatte de kopgroep helemaal uit elkaar. De Italiaan reed alleen naar de top, terwijl Ciccone, Formolo, Arensman, Kämna, Antonio Pedrero en Domen Novak elkaar vonden in de achtervolging. De Nederlanders Oomen en Leemreize kwamen even later aansluiten, terwijl Vansevenant en Moniquet moesten afhaken. Ook voor Van der Poel ging het te hard.

Eenzame leider Covi ging er intussen als een raket vandoor. Aan de voet van de Passo Fedaia, de slotklim, bedroeg zijn voorsprong op de achtervolgers bijna tweeënhalve minuut. Dat bleek ook nodig, want de laatste zes kilometer van de Fedaia zijn moordend steil (zo’n 12% gemiddeld met pieken tot 18%). Covi verloor stelselmatig van zijn pluimen terwijl het groepje achtervolgers verder uitdunde. Novak, Ciccone en Arensman waren daar de laatste overblijvers, op vijf kilometer van de finish ging Novak alleen.

De Sloveen kwam met rasse schreden dichterbij, maar in de laatste twee kilometer stokte zijn opmars. Covi hield zijn laatste halve minuut voorsprong gaf en kwam bovenop de Fedaia als ritwinnaar over de streep.

Wie reed zich in de kijker?

De held van de dag was ongetwijfeld de 23-jarige Alessandro Covi, een man die in het verleden al vaker opviel door zijn aanvalslust. Die demonstreerde hij in deze voorlaatste etappe opnieuw door ruim voor de slotklim al solo te gaan. Uiteindelijk hield hij het vol, ondanks een geweldig slotoffensief van de onbekende Sloveen Domen Novak - voor wie we ook ons petje afnemen.

Wat deden de Belgen?

Sylvain Moniquet en Dries De Bondt mengden zich al snel in de debatten om in de vroege vlucht te geraken. Moniquet slaagde daar uiteindelijk ook in, net als Mauri Vansevenant. Een derde Belgische ritzege in deze Giro zat er echter niet in: op de Passo Pordoi moesten de twee jongelingen er onherroepelijk af.

Verder nog iets dat u moet weten?

Het peloton bereikte vandaag het hoogste punt van deze Giro, ook wel de Cima Coppi genoemd. Dit jaar lag het dak van deze rittenkoers op de Passo Pordoi (2.239 meter boven zeeniveau): Alessandro Covi was de man die als eerste de top rondde.

Op de voorlaatste dag van deze Giro namen we ook afscheid van David de la Cruz, één van de luitenanten van Vincenzo Nibali bij Astana. De intussen 33-jarige Spanjaard kent zo een einde in mineur van een toch al slechte Giro. De la Cruz stond pas 82ste in het algemeen klassement: niet wat je verwacht van een renner die in de vorige twee edities van de Vuelta zevende werd.