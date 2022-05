Toestand gewonden Sprookjesbos Valkenburg stabiel

De toestand van de drie gewonden die vrijdag in het ziekenhuis werden opgenomen nadat een karretje uit een attractie in het Nederlandse themapark Sprookjesbos, in Valkenburg, was gevallen, is stabiel. Dat zei een woordvoerder van het park zaterdag.

Het ongeval gebeurde vrijdagmiddag door nog onbekende oorzaak. Van de Calidius-attractie viel een van de karretjes naar beneden. Het is een attractie waarbij bezoekers in gondels naar 10 meter hoogte worden getild en worden rondgedraaid voor een weids uitzicht. Deze attractie is pas sinds afgelopen september in gebruik.

Volgens schattingen is het karretje vrijdag door nog onbekende oorzaak zo’n 5 tot 6 meter omlaag gevallen, aldus de woordvoerder. Op dat moment zat een gezin in het karretje, twee volwassenen en twee kinderen. Een kind en twee volwassenen zijn met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht.

‘Iedereen was erg verbaasd dat dit gebeurde’, aldus de woordvoerder. ‘Jaarlijks wordt het park onderworpen aan een strenge TUV-keuring, een Duits keurmerk. Alle attracties worden daarbij nauwlettend onder de loep genomen. In april was er nog zo’n keuring, en begin mei controleerde de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit NVWA het park nog. Bovendien vindt er dagelijks door het park een keuring plaats voor de opstart van de attracties. Veiligheid is immers belangrijk. Wat vrijdag gebeurde is niet te verklaren. Het park staat juist bekend om zijn strenge normen.’

‘De gasten in de andere karretjes zijn opgevangen’, aldus de woordvoerder. Ook slachtofferhulp werd ingeschakeld.

Wanneer duidelijk wordt wat er aan de hand was, kon de woordvoerder niet zeggen. ’De NVWA heeft alle logboeken en computergegevens meegenomen en stelt ook ter plekke onderzoek in.’ Het is afwachten, zei hij. Het Sprookjesbos ging zaterdagochtend weer open. Alleen de Calidius blijft voorlopig gesloten.