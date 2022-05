Johan Heldenbergh ‘gelukkig en fier’ met winnen van hoofdprijs in nevencompetitie Cannes

Johan Heldenbergh is ‘erg gelukkig en fier’ dat Les pires, waarin hij een ingehuurde Vlaamse filmregisseur vertolkt, op het filmfestival van Cannes de Prix Un Certain Regard gewonnen heeft.

De Prix Un Certain Regard, de belangrijkste prijs in de nevencompetitie op het filmfestival van Cannes, bekroont gewaagde en originele films van minder bekende makers. Dit jaar ging de prijs naar Les pires, het debuut van de Franse regisseurs Lise Akoka en Romane Gueret. Heldenbergh speelt de rol van filmregisseur Gabriel die met vier jongeren uit een volkswijk in de Noord-Franse kustplaats Boulogne-Sur-Mer een film probeert te maken. De Gentse acteur is ‘erg gelukkig en fier’ op de bekroning.

‘Maar ook als toeschouwer vind ik het wel verdiend’, zegt Heldenbergh aan persagentschap Belga. ‘Deze film heeft werkelijk alles: hij is ontroerend, grappig, intelligent en een beetje gevaarlijk. Vooral ben ik ook gelukkig en fier voor al die vrouwen die de film hebben gemaakt: de producente, de scenariste en de twee filmmaaksters. En eveneens voor de jonge acteurs die ongelooflijk goed zijn’.

De vier jonge personages, Ryan, Lili, Jessy en Maylis, komen als slechtste uit de bus tijdens de audities die het personage van Heldenbergh houdt. Vandaar ook de naam van de film. ‘Les pires’ betekent ‘de slechtsten’ in het Frans. De vier jongeren heb elk hun problemen. Zondag ging de film in wereldpremière in Cannes.

Belgische Palm?

De Gouden Palm, de meest prestigieuze prijs op het filmfestival, wordt zaterdagavond uitgereikt. Dit jaar kleurt de editie behoorlijk tricolore, met drie kanshebbers uit eigen land. Onze man in Cannes, recensent Jeroen Struys, was alvast laaiend enthousiast over Close van Lukas Dhont, die met Girl ook al de Prix Un Certain Regard won in ‘18, en Le otto montagne van Charlotte Vandermeersch en Felix van Groeningen. Tori et Lokita van de gebroeders Dardenne emotioneert, maar mist wel de subtiliteit van hun oude werk, schreef hij.