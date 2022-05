Lous & The Yakuza op Core: net te vroeg voor de knal

Lous & The Yakuza speelde op Core haar eerste grote festivalshow in eigen land. Haar eerste stappen waren weifelend, maar beloofden veel goeds.

Het levensverhaal van Marie-Pierra Kakoma spreekt tot de verbeelding. Vijf jaar geleden bracht ze nog een periode door als dakloze in Brussel. Nu, op haar 25e, heeft ze een exclusieve modellendeal met Louis Vuitton, en is ze als Lous & The Yakuza een van de spannendste muzikale exportproducten van ons land.

Er werd dan ook uitgekeken naar haar eerste grote affiche in eigen land - op 1 juni speelt ze ook in Botanique, en op 1 juli op Rock Werchter. Toch gooide de Brusselse veel nieuwe songs in de strijd die niet op haar doorbraakalbum Gore stonden. ‘Takata’ en ‘La money’ beloofden veel goeds met een extra geut dansbaarheid, maar elders miste de show punch.

• Interview | Lous & The Yakuza: ‘Hallucinant hoeveel haat je krijgt als je over liefde praat’

Lous heeft een mooie, maar dunne stem: het is geen cadeau om daar een main stage-podium mee te moeten vullen. Dat compenseren met présence lukte maar half. Toen Lous bij de nieuwe single ‘Kisé’ haar ranke lijf al dansend in de strijd gooide, bleek het publiek over behoorlijk wat spiegelneuronen te beschikken. Maar kuierde ze even over het podium, dan deden ook de toeschouwers alsof ze op een lentebarbecue stonden.

Lous moet haar mooie, maar dunne stem compenseren met podiumprésence. Dat lukte maar half. Foto: Koen Bauters

Dat was vooral zonde tijdens ‘Quatre heures du matin’ en ‘Solo’, het ene een schrijnend nummer over een verkrachting, het andere een existentiële crisis over de behandeling van Congo. Voor het brede publiek vielen die zachte nummers op dove oren, net als de subtiliteiten van ‘Clientèle’ en ‘Messes basses’, die kinderlijke wijsjes een Stromae-achtige update gaven. ‘Tu es ma petite bombe à moi/ tu exploses comme Hiroshima’, zong Lous nog in een nieuw nummer. Op haar eigen explosie is het nog even wachten.

Lous & The Yakuza (***), gezien op Core Festival op 27/5. Op 1/6 in Botanique, Brussel en op 1/7 op Rock Werchter.