Reddingsactie opgezet voor orka in Seine: ‘Hij verkeert in levensgevaar’

Een drone moet een verdwaalde orka, die steeds verder stroomopwaarts zwemt in de Seine, terug naar de zee gidsen met orkageluiden. ‘Zijn leven is in gevaar’, zeggen marinebiologen.

Orka’s komen bijna overal ter wereld voor, maar ze gedijen het beste in ijskoude wateren. Denk maar aan IJsland, Noorwegen of de Atlantische wateren van de Golf van Biskaje. In het Noordzeekanaal zal je ze dus niet vaak zien. Groot was dan ook de verbazing toen er op 16 mei een exemplaar in de haven van Le Havre in Normandië opdook. Het dier zwom moederziel alleen langs de monding van de Seine in Honfleur. Marinebiologen maakten zich meteen zorgen. Een orka is een groepsdier en leeft in familieverband. Dit vier meter lange mannetje was duidelijk verdwaald.

Het dier is ondertussen steeds verder stroomopwaarts gezwommen in de Seine. Vrijdag werd de orka gezien in Rouen, op zo’n zeventig kilometer van de riviermonding. Op foto’s is te zien dat zijn gezondheid sterk is achteruitgegaan. ‘Hij verkeert in levensgevaar’, zei Gerard Mauger, ondervoorzitter van een Franse onderzoeksgroep naar walvissen, aan France 3. Mauger vermoedt dat de orka zwemcomfort zoekt in de Seine, aangezien de rivierstroming minder zwaar is. Op langere termijn heeft het zoete water en gebrek aan voedsel echter geleid tot ernstig gewichtsverlies. Als het dier niet snel terugkeert naar de zee, gaat hij een gewisse dood tegemoet.

De rugvin van de orka hangt slap. Dat wijst op zijn slechte toestand. Foto: REUTERS

Zijn slechte toestand is meteen zichtbaar aan de kromme rugvin. Een orka wordt in het Nederlands ook wel zwaardwalvis genoemd, naar de zwaardachtige vin. Mannetjes pronken in normale omstandigheden met een kaarsrecht exemplaar. Op oudere beelden was nog te zien hoe de verdwaalde orka golven doorkliefde met zijn rechte vin, maar daar blijft nu weinig meer van over.

Sonargeluiden

Mauger zegt dat het lastig is om een oplossing te vinden zonder het dier verder te stresseren. Toch hebben de Franse autoriteiten vrijdag besloten om actie te ondernemen. Met sonargeluiden die de communicatiepatronen van orka’s imiteren, zullen ze het dier terug naar het zoute water proberen te gidsen. Orka’s gebruiken een uitgebreid arsenaal aan klikgeluiden om met elkaar te communiceren. Via zogenaamde echolocatie geven ze elkaars locatie door.

Het departement Seine-Maritime zal een drone inzetten om de sonargeluiden uit te zenden. ‘Met deze niet-invasieve methode kunnen we het dier bereiken vanop enkele honderden meters. Zo vermijden we schepen in te zetten in de nabijheid van het dier, want dat zou hem verder kunnen stresseren en zijn leven in gevaar brengen’, schrijft het departement op Twitter. Het is nog niet zeker of dat zal lukken, want de communicatiepatronen van orka’s zijn bijzonder complex. De mens heeft ze nog nooit helemaal kunnen ontcijferen.

Het is lang niet de eerste keer dat een walvis verdwaald geraakt in een rivier. Vorig jaar zwom een dwergvinvis door de rivier Thames tot in het zuidwesten van Londen. Het kalf overleefde de tocht niet. In 2019 werd ook een dode bultrug teruggevonden in de Thames.