Trump: ‘Bestaan van het kwaad is een van de beste redenen om burgers te bewapenen‘

De Amerikaanse ex-president Donald Trump heeft vrijdag tijdens de jaarlijkste bijeenkomst van de wapenlobby NRA (National Rifle Association) in Texas opgeroepen om burgers te bewapenen in de strijd tegen het kwaad in de maatschappij.

Drie dagen na de dodelijke schietpartij in een basisschool in Uvalde, Texas vindt in dezelfde staat het jaarlijkse hoogmis van de National Rifle Association (NRA) plaats. Onder anderen voormalig president Donald Trump en senator Ted Cruz spraken daar de wapenliefhebbers toe. De namen van de slachtoffers rolden er over de tongen, maar de aanwezigen maakten duidelijk dat de NRA volgens hen geen schuld treft.

‘Zelfs al zouden alle redelijke burgers hun wapens opgeven, criminelen zouden dat nooit doen’, zei Trump, die bij zijn aantreden getrakteerd werd op een groot applaus. ‘Er zullen altijd zieke en demonische geesten zijn die onschuldige mensen willen pijn doen en het kwaad willen zien winnen van het goede.’ Het bestaan van dat kwaad is volgens Trump net de reden om mensen wel te bewapenen. Trump sprak over burgers ‘die de wetten volgen en die met wapens overweg kunnen en op die manier veel mensen kunnen redden’.

Trump echoot op die manier het vaste riedeltje dat de Amerikaanse voorvechters van wapens opdreunen, wanneer er dodelijke slachtoffers vallen bij een massaschietpartij. Samengevat: ‘Wat slechte mannen met wapens wel stopt, zijn goede mannen met wapens.’

De voormalige president somde aan het begin van zijn toespraak de namen op van de dodelijk slachtoffers in Uvalde. Daarna schoof hij de schuld in de schoenen van zijn opvolger Joe Biden en de Democraten. Hij beschuldigde hen ervan ‘de tranen van de rouwende families’ politiek te gebruiken om strengere wapenwetten door te voeren.

Ook senator Ted Cruz nam het woord tijdens de NRA-conventie. Volgens hem zou het verminderen van het aantal wapens leiden tot meer criminaliteit. ‘Veel meer alleenstaande moeders zouden worden aangevallen, verkracht of vermoord in de metro’, zei hij.

Een jongen bestudeert een wapen op de wapenbeurs in Houston, Texas. Foto: AFP

‘Ondoordringbare scholen’

De Republikeinen halen dan ook andere recepten naar boven het geweld te verminderen. Trump hamerde erop dat de VS de ‘aanpak van mentale gezondheid drastisch moet veranderen’. ‘Gestoorde’ mensen moeten gemakkelijker opgepakt kunnen worden, vindt hij. Scholen moet beter beschermd worden en leerkrachten bewapend. Nochtans worden scholen er niet veiliger op met gewapende beveiligers aan de ingang.

Volgens The New York Times was het auditorium voor Trumps toespraak voor drie vierde gevuld. Verschillende politici stuurden uiteindelijk hun kat. De Texaanse gouverneur Gregg Abbott had plots ‘andere verplichtingen’, net als senator John Cornyn. Muzikanten Lee Greenwood, Don McLean en Larry Gatlin zeiden uit respect voor de slachtoffers thuis te blijven. Een vertegenwoordiger van Daniel Defense, het geweermerk dat de schutter gebruikte, vond het ook ‘geen geschikt moment om zijn producten promoten’. De aanwezigen voelden zich daardoor net extra gesteund door Trumps komst. ‘Anders dan anderen, stel ik jullie niet teleur door thuis te blijven. Je moet komen opdagen’, zei Trump. Buiten het conventiecentrum protesteerden enkele honderden mensen tegen de NRA.