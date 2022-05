Marco Haller sprint naar zege, Remco Evenepoel blijft leider in ronde van Noorwegen

Marco Haller (BORA - hansgrohe) heeft vrijdag de vierde etappe in de Ronde van Noorwegen (2.Pro) op zijn naam gebracht. De leiderstrui van Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl) kwam niet in gevaar.

De Oostenrijkse Haller finishte na 232,1 kilometer tussen Hovden en Kristiansand voor de Brit Ethan Vernon en thuisrijder Alexander Kristoff. Tom Van Asbroeck finishte als vijfde.

Onze landgenoot Kamiel Bonneu, Shane Archbold, Joel Nicolau, Frederik Muff, André Drege en Lucas Eriksson tekenden voor de vroege vlucht van de dag. Geen van hen vormde een gevaar voor het klassement, dus liet het peloton begaan, al kregen de vluchters nooit meer dan vijf minuten.

Op 11 kilometer werd met Bonneu de laatste vluchter ingerekend, waarna er zich nog een leuke finale ontspon, mede door de aanwezigheid van de klim naar Gimlekollen (1 km aan 6 %), waarvan de top op 6 kilometer van de finish lag. Evenepoel graaide er de bergpunten mee, het peloton lag intussen in stukken en brokken en met een kleine groep ging het naar de finish.

Nathan Van Hooydonck hoopte met een late uitval op 3 kilometer nog te verrassen, maar zijn aanval strandde. In de weinig georganiseerde sprint was het Marco Haller die de overwinning greep. Voor de 31-jarige Oostenrijker is het nog maar zijn vijfde profzege. Zijn vorige overwinning dateerde al van het nationaal kampioenschap van 2015.