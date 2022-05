Steeds meer getuigenissen tonen aan dat agenten onvoldoende initiatief hebben genomen om de schutter in de school in Uvalde te stoppen. Terwijl agenten ouders tegenhielden aan het schoolgebouw, leek de schutter vrij spel te krijgen.

‘Er waren zeker genoeg zwaarbewapende mannen die de school konden binnengaan’, getuigt een vader die aan de schoolpoort stond tijdens de schietpartij, bij The New York Times. Dat schutter Salvador Ramos pas na een uur door de speciale eenheden werd geëlimineerd, doet heel wat vragen rijzen over het politieoptreden.

Volgens de verklaringen van de politie lukte het niet om de schutter meteen te stoppen. Daarvoor hadden ze onvoldoende middelen. Nadat twee agenten waren neergeschoten, besloten ze om te wachten op versterking. Hoeveel levens konden gespaard zijn door een sneller politieoptreden is onduidelijk. Een getuige zegt dat hij nooit agenten heeft zien binnengaan in dat eerste uur.

Met hun aanpak reageerden de veiligheidsdiensten niet conform de gebruikelijke gedragscode. Sinds 1999 moeten agenten niet langer wachten om in te grijpen tot de speciale eenheden ter plaatse komen. Een ‘actieve schutter’ mag per direct neergeschoten worden.

Ouders wilden school bestormen

Eerder verklaarden de veiligheidsdiensten dat een bewakingsagent aan de schoolpoort Ramos probeerde te stoppen. Al komen de veiligheidsdiensten nu terug op dat verhaal. ‘Hij kon ongehinderd binnenwandelen. Hij werd door niemand gestopt’, verklaart de regiodirecteur van de veiligheidsdienst. Volgens de laatste informatie ging Ramos de school binnen via een niet gesloten achterdeur.

Terwijl Ramos zich barricadeerde in een klaslokaal en negentien kinderen en twee volwassenen vermoordde, werden ongeruste ouders aan de schooldeuren tegengehouden.

‘We wilden de school bestormen’, getuigt een vader bij The Washington Post. Samen met enkele andere vaders wilde hij het gebouw binnendringen om de schutter eigenhandig te stoppen. Naar verluidt hadden sommigen onder hen tasers en vuurwapens bij.

De schietpartij in het Texaanse Uvalde geldt als de dodelijkste school shooting van het afgelopen decennium. Het incident blaast het debat over de soepele Amerikaanse wapenwetgeving nieuw leven in.