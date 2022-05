Vier gewonden bij ongeval in Nederlands pretpark Sprookjesbos

In Valkenburg zijn vrijdagmiddag vier mensen gewond geraakt toen twee karretjes van een attractie in het themapark Sprookjesbos omlaag vielen. Dat meldt de Veiligheidsregio Zuid-Limburg.

Volgens de Veiligheidsregio Zuid-Limburg zijn de gewonden twee volwassenen en twee kinderen. Aanvankelijk had de politie zes gewonden gemeld. Ook was er eerst sprake van twee karretjes die van een attractie waren gevallen.

Volgens de Veiligheidsregio zijn de twee volwassenen en een van de kinderen naar het ziekenhuis gebracht. Hun toestand wordt omschreven als stabiel.

Het ongeval gebeurde rond 14.45 uur. De oorzaak is nog niet bekend. Het is ook nog niet zeker van welke attractie een karretje loskwam. Regionale media noemen de Calidius, een attractie waarbij bezoekers in gondels naar 10 meter hoogte worden getild en worden rondgedraaid voor een weids uitzicht. De attractie is pas sinds afgelopen september in gebruik.