Na twee troosteloze coronajaren staat de festivalzomer van 2022 voor de deur. Die wordt in het Brusselse Ossegempark opengebeukt door het Core Festival, een organisatie van Rock Werchter en Tomorrowland. Rock Werchter levert voor deze editie vooral de programmering aan. Met headliners als Nas, Peggy Gou en Jungle mikt het festival vooral op de harten van hiphop- en elektronicaliefhebbers. Tomorrowland zorgt dan weer voor de inkleding: het park werd omgebouwd tot een spiegelpaleis dat vooral de natuuromgeving moet reflecteren. De organisatie mikte op 25.000 bezoekers per dag, maar zal landen op 20.000. Die festivalgangers zullen zaterdag trouwens de aangekondigde hoofdacts Stormzy en Celeste moeten missen. De Britse artiesten haakten pas eind vorige week af voor het festival, en werden vervangen door Jungle en Denzel Curry. Wel van de partij is de Russische dj Nina Kraviz. Die werd onlangs van enkele festivalaffiches geschrapt omdat ze zich niet duidelijk uitsprak tegen de oorlog in Oekraïne.