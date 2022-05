Rabarbercocktail

Met zijn helderroze sap en friszure smaak kan rabarber enorm veel doen voor een limonade of cocktail. Combineer met gember, aardbei of citroen en een alcoholgehalte naar keuze. Het recept hieronder legt uit hoe je zelf rabarbersiroop kunt maken, maar je kunt natuurlijk ook een snel drankje maken met een fles siroop uit de winkel.

Voor 1 cocktail:

60 ml gin

60 ml rabarbersiroop

30 ml vers limoensap

IJsblokjes

Voor de rabarbersiroop

500 g rabarber

200 g suiker

250 ml water

Sap van een halve citroen

1. Snijd voor de siroop de rabarber in stukjes van ongeveer 2,5 cm en breng ze samen met de suiker en het water aan de kook. Laat ongeveer 20 minuten zachtjes sudderen tot de rabarber zacht is. Laat afkoelen, zeef en meng het citroensap eronder. De siroop is minstens twee weken houdbaar in de koelkast.

2. Doe alle ingrediënten voor de cocktail in een met ijsblokjes gevulde shaker. Shake krachtig en giet in een voorgekoeld cocktailglas. Ook lekker: voeg voor je de cocktail shaket een druppeltje bitters toe, zoals angostura- of sinaasappelbitters.