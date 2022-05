Als sinds mensenheugenis klampen mensen zich vast aan weerspreuken, maar door de klimaatverandering kloppen een groot deel van die eeuwenoude wijsheden niet meer. ‘De IJsheiligen zijn nu de ijsjesheiligen’, zegt Frank Deboosere.

‘Het klimaat tast ons weer aan. Zo zeer dat het zelfs voelbaar is in weerspreuken die al vele eeuwen kloppen’, zegt weerman Frank Deboosere. Ver hoeft hij niet terug in de tijd om zijn stelling met een ...