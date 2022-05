De Koningin Elisabethwedstrijd niet jouw ding? Wacht maar tot na deze podcast

We staan aan het begin van de finaleweek van de Koningin Elisabethwedstrijd: de Olympische Spelen van de klassieke muziek met topmuzikanten van over de hele wereld die de puurste noten uit hun cello kunnen halen. Eén van de finalisten is Stéphanie Huang (26) uit Henegouwen. Over haar kansen, het belang van deze wedstrijd en de schoonheid van de muziek, gaat deze podcast.