Gij zult een man niet ten onrechte ‘kaal’ noemen

Er komt wat schuttingtaal voor in de podcast die u straks gaat horen. Maar Wouter Deprez gebruikt de woorden met een goeie reden. Want in Groot-Brittannië is een ploegbaas op de vingers getikt omdat hij een werknemer, een mannelijke werknemer, een ‘bald cunt’ heeft genoemd. Het woord cunt was overigens niet het probleem. Maar een man kaal noemen, daar krijg je wel gehannes door.





