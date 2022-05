Braziliaanse man gedood met gasgranaat in koffer politieauto: ‘Het was een marteling’

Video’s van een man die woensdag in de koffer van een politieauto werd vergast, roepen verontwaardiging en woede op in Brazilië.

Genivaldo de Jesus Santos kwam woensdag om het leven in de koffer van een politiewagen. Volgens zijn familie leed het slachtoffer aan schizofrenie. Hij had daarvoor medicijnen op zak wanneer hij met zijn motor in het dorpje Umbaúbe in de noordoostelijke staat Sergipe rondreed.

Volgens zijn neefje Wallyson de Jesus werd de 38-jarige zwarte man nerveus wanneer de politieagenten die medicijnen in zijn zak vonden. Dat zei hij aan de nieuwswebsite G1. In een verklaring liet de Braziliaanse federale politie weten dat Santos gearresteerd was omdat hij zich verzette tegen de toenadering door de politie. Daarom zouden ze ook ‘immobilisatietechnieken en andere minder agressieve middelen’ gebruikt hebben om hem in bedwang te houden.

‘Het was een marteling’

Die technieken betekenden uiteindelijk wellicht het einde voor Santos. De video’s die omstaanders van het incident donderdag online verspreidden, tonen hoe de politieagenten de geboeide man in de koffer van hun auto duwen. Vervolgens gooien ze er een gasgranaat in en duwen de koffer toe. In de video’s is te zien hoe er witte gaswolken uit de auto komen, terwijl de man roept. ‘Ze gooiden een soort gas in de kofferbak en gingen daarna naar het politiebureau, maar mijn oom was bewusteloos. Het was een marteling’, vertelde de neef van Santos.

Volgens de verklaring van de politie werd hij tijdens de rit naar het politiebureau onwel en brachten ze hem naar het ziekenhuis. Eenmaal aangekomen in het ziekenhuis werd hij dood verklaard. Uit een autopsie door het forensisch medisch instituut van de staat bleek Santos overleden te zijn door verstikking.

De beelden wekten afschuw en verontwaardiging op bij de inwoners van het dorp, die op straat kwamen om te protesteren. De demonstranten sloten snelwegen af, staken banden in brand en liepen met borden rond die opriepen voor gerechtigheid.

Eén dag na dodelijke politie-inval

De dood van Santos vond slechts één dag na een politie-inval in een sloppenwijk in Rio de Janeiro plaats, waarbij 26 mensen het leven lieten. Het was de op een na dodelijkste politieoperatie ooit in de stad. Politiegeweld komt in Brazilië regelmatig voor en volgens cijfers van het Braziliaanse Forum voor Openbare Veiligheid treft dat geweld zwarte inwoners het vaakst. Van de 6.416 mensen die in 2020 door de politie werden gedood, was 80 procent van de slachtoffers zwart.