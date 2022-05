Opnieuw tientallen bomen ingezaagd in De Liereman, natuurdomein gedeeltelijk afgesloten

In Landschap De Liereman in Oud-Turnhout hebben onbekenden opnieuw tientallen bomen beschadigd. In 2020 werden ook al eens 113 eiken gevandaliseerd. De politie is op zoek naar getuigen.

Onbekenden takelden in de nacht van donderdag op vrijdag minstens zestig bomen toe. Dat meldt Het Nieuwsblad. De schade werd vrijdagochtend door een van de vrijwilligers vastgesteld. ‘Vorige keer waren de bomen rondom ingezaagd en konden we nog een reddingsactie op touw zetten,’ reageert Marian Mertens van de Liereman. ‘Deze keer zijn de bomen echter volledig verloren. Sommige zijn al omver gevallen, anderen hangen helemaal door.’

De bomen worden allemaal verwijderd en de omgeving van het bezoekerscentrum is afgesloten tot dat werk er op zit. Ook de parking aan het bezoekerscentrum blijft voorlopig afgesloten. Het overige deel van het natuurdomein is wel nog toegankelijk voor het publiek.

Wie er achter het vandalisme zit, is niet duidelijk. In 2020 werden ook al bomen ingezaagd.

Wie gisteravond of afgelopen nacht iets verdachts heeft opgemerkt in of rond het natuurdomein, kan dit melden bij de Politie Regio Turnhout:

- telefonisch op 014 40 80 40

- via mail naar opsporingen@politieregioturnhout.be