Echtgenoot van neergeschoten lerares Uvalde sterft aan hartaanval

Joe Garcia, de weduwnaar van lerares Irma Garcia, is enkele dagen na de schietpartij in Uvalde, Texas bezweken aan een hartaanval. Het echtpaar laat vier kinderen na.

Twee dagen na de schietpartij in Uvalde, Texas, werd de echtgenoot van een van de twee vermoorde leerkrachten geveld door een hartaanval. Joe Garcia werd donderdag voor het laatst gezien aan het graf van zijn vrouw. Toen hij thuiskwam, ‘viel hij neer’, zei zijn neef aan The New York Times. De familie heeft een online geldinzamelingsactie gestart voor het gezin. ‘Ik denk echt dat Joe gestorven is aan een gebroken hart. Na 25 jaar de liefde van zijn leven verliezen, was te veel om te dragen’, schrijft een nicht op de webpagina.

Het echtpaar wordt omschreven als ‘high school sweethearts’. Ze hadden elkaar leren kennen in het tweede middelbaar. Irma Garcia stond al 23 jaar voor de klas in basisschool Robb. In 2019 werd ze nog verkozen tot leerkracht van het jaar in het schooltje. ‘Ik houd van barbecues met mijn echtgenoot’, schreef ze op de schoolwebsite.

Samen met Eva Mireles ontfermde ze zich over het vierde leerjaar. Beiden werden vermoord door een schutter, die ook 19 kinderen doodschoot in de klas. ‘Ze is gestorven terwijl ze de kinderen in haar klas beschermde. Ze was een heldin’, klinkt het bij haar familie. Volgens de neef werd ze dood teruggevonden met haar armen over de kinderen heen geslagen.

Gelukkig gezin

Irma Garcia hield van haar familie. Samen met Joe Garcia had ze vier kinderen. De oudste zoon volgt een opleiding tot marinier, de andere studeert aan de universiteit in Texas. Hun twee tienerdochters zitten nog op de middelbare school. Ook haar neefjes en nichtjes konden altijd op haar rekenen. ‘We houden van jou alsof je onze zoon bent’, schrijft ze op haar Facebookpagina bij een foto van neef Joey Martinez.

Daar staan ook foto’s van een vissersuitje met het gezin, daterend van oktober 2020. ‘Het leven gaat zo snel, het is zo lang geleden dat we alle kinderen tegelijk hadden’, schreef de geliefde juf boven het fotoalbum. ‘De rit erheen, het verblijf in het hotel, de vistijd, en de rit terug was een en al gelach! Geen enkele ruzie. Ik denk dat ze begrepen dat mijn hart deze tijd met hen nodig had. Dank u Jezus voor mijn geweldige man en mijn baby’s.’