Parket ontkent aanhouding na geruchten over ‘needle spiking’ op We R Young

Er zijn nog steeds geen concrete aanwijzingen van ‘needle spiking’ op het festival We R Young, meldt het parket van Limburg. Er werd een jongeman gefouilleerd, ‘maar hij is geen verdachte’, klinkt het.

Nadat verschillende tieners op het Hasseltse jongerenfestival We R Young onwel waren geworden, circuleerde op sociale media een naam en foto van een jongeman die mogelijk mensen had geïnjecteerd met een naald. Volgens de geruchten zou de jongeman opgepakt zijn. ‘Dat klopt niet’, reageert het parket. ‘We zijn op de hoogte van de beelden, maar de jongen is geen verdachte. Hij werd aangewezen door een van de meisjes die zich onwel voelde. Hij en zijn vriend werden gefouilleerd, maar niet aangehouden’, zegt persmagistraat Anja De Schutter.

Op de weide werden in totaal 24 mensen onwel. Er was sprake van needle spiking, waarbij slachtoffers geprikt zouden worden met al dan niet een giftige stof. Het festival werd hierdoor vervroegd stilgelegd en de slachtoffers werden onderzocht.

Bij vijf jongeren laat het parket op de bloedstalen diepgaander toxicologisch onderzoek uitvoeren. De resultaten daarvan verwacht het parket volgende week. ‘ Alle urinestalen zijn intussen al negatief gebleken.’

Mechelen

Eerder werd het fenomeen al gemeld tijdens een voetbalwedstrijd van KV Mechelen afgelopen zaterdag. Het parket van Antwerpen heeft een onderzoeksrechter aangesteld die moet nagaan wat er is gebeurd met veertien jongeren (twaalf meisjes en twee jongens) die onwel werden. De camerabeelden hebben tot nu toe nog niets opgeleverd, laat het parket vandaag weten aan onze redactie.

Het gerecht hoopt dat een onderzoeksrechter klaarheid kan brengen in de zaak en dat hij kan achterhalen of de jongeren echt misselijk werden door een schadelijke stof. Een aantal van de slachtoffers zegt te zijn geprikt, maar medisch bewijs van prikletsels is er volgens onze bronnen (nog) niet.