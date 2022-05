Weerbericht | Droog en zonnig, maar iets frisser

De dag begint vrijdag met wolken en wat regen. Later wordt het op de meeste plekken droog en zonnig. Het is wel iets frisser, met maxima van 16 graden aan zee tot 17 graden in de Ardennen en 19 graden elders. Ook ‘s nachts blijft het koel, met minima tussen 6 graden in het centrum van het land en 12 graden aan de kust. De wind is matig uit noordwest. Dat meldt het KMI.

Zaterdag is het eerst wisselend tot soms zwaarbewolkt en vallen er lokaal enkele buitjes. Na de middag worden de opklaringen breder vanaf het noorden en is het droog. De maxima schommelen tussen 13 graden in Hoog-België en aan zee en rond 16 graden in het centrum. De wind is matig en soms vrij krachtig aan de kust uit noord tot noordwest.

Zondag is het gedeeltelijk tot vaak zwaarbewolkt met in de loop van de dag verspreid over het land enkele buien. De maxima komen niet hoger dan 14 of 15 graden in het centrum en amper 12 graden aan zee.

Maandag is het gedeeltelijk tot zwaarbewolkt met enkele buien. De maxima liggen tussen 10 en 15 graden.

Dinsdag is het minder onstabiel en wisselend bewolkt met meer opklaringen dan de vorige dagen. De kans op buien blijft beperkt. De maxima zijn wat hoger en schommelen tussen 13 en 18 graden.