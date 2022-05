President Biden en first lady reizen zondag naar Uvalde

De Amerikaanse president Joe Biden en zijn echtgenote Jill Biden zullen zondag afreizen naar Uvalde, de plaats in de Amerikaanse staat Texas waar een schutter dinsdag het vuur opende in een basisschool. Dat meldt het Witte Huis donderdag.

In Uvalde zal de president ‘hoofden van de gemeenschap, religieuze leiders en de families van de slachtoffers’ ontmoeten, zei Karine Jean-Pierre, woordvoerder van het Witte Huis. ‘De president en de first lady geloven dat het belangrijk is om hun steun te betuigen aan de gemeenschap tijdens deze verschrikkelijke tijd en om er te zijn voor de families van de slachtoffers.’

Jean-Pierre herhaalde dat president Biden het Amerikaanse Congres aanmaant actie te ondernemen. In een toespraak na de tragedie vroeg de president zich luidop af wanneer de Verenigde Staten ‘het hoofd’ zullen ‘bieden aan de wapenlobby’.

Het drama in Uvalde vond dinsdag plaats in de Robb Elementary School, op ongeveer 130 kilometer van San Antonio. Bij de schietpartij kwamen negentien kinderen en twee leerkrachten om het leven. De achttienjarige schutter werd neergeschoten door de politie. Het is de dodelijkste schietpartij in een basisschool sinds 2012. Bij het bloedbad in de Sandy Hook Elementary School in Newtown, in de staat Connecticut, kwamen 26 mensen om het leven.