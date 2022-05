Andy Flechter (60), toetsenist van Depeche Mode, overleden

Andy Flechter, de toetsenist en mede-oprichter van de Britse band Depeche Mode, is overleden. Dat meldt de band op Twitter.

‘We zijn geschokt en vervuld met overweldigend verdriet door het vroegtijdige overlijden van onze dierbare vriend, familielid en bandlid Andy ‘Fletch’ Flechter’, schrijft de band op Twitter. ‘Fletch had een echt hart van goud en was er altijd als je steun, een levendig gesprek, een goede lach, of een koude pint nodig had.’

Een doodsoorzaak werd niet meegedeeld.

Flechter werd in 1961 in Nottingham geboren, maar verhuisde later naar Basildon. Daar richtte hij eind jaren 70 de band Composition of Sound op samen met Martin Gore en Vince Clarke. Het trio rekruteerde later zanger Dave Gahan en de naam veranderde naar Depeche Mode.

Later veranderde de bezetting van de groep nog eens, met het vertrek van Clarke en de komst van Alan Wilder. Eind jaren 80 en begin jaren 90 kende de groep nationaal en internationaal succes met de hits Enjoy the silence en I feel you. Halverwege de jaren 90 verliet ook Wilder de groep.

In 2020 werd de band geïntroduceerd in the Rock and Rock Hall of Fame. De groep is vooral bekend van hits als Just Can’t Get Enough, People are People en Enjoy the Silence. Het album ‘Violator’ uit 1990 is hun absolute meesterwerk, met daarop naast Enjoy the Silence ook Personal Jesus, dat later gecoverd werd door Johnny Cash.