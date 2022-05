‘Journaliste Al-Jazeera gedood door Israëlische kogel’

Een Israëlische soldaat heeft journaliste Shireen Abu Akleh opzettelijk dood­geschoten op 11 mei in Jenin. Tot dat besluit is de procureur-generaal van de Palestijnse ­Autoriteit gekomen.

De dodelijke kogel is van een type dat ook wordt gebruikt door Navo-legers, aldus de procureur-generaal, die verklaarde dat de Palestijnse ­Autoriteit niet van plan is de kogel over te maken aan Israël.

Uit de ­autopsie zou blijken dat de journaliste van achteren werd geraakt, wat erop wijst dat ze nog probeerde te vluchten. Het juridisch team van Al-Jazeera heeft beslist de zaak over te maken aan de openbare aanklager van het ­Internatio­naal Strafhof.