Kiev verwacht ‘hevige verliezen’ in Donbas

Dat de Russen erin slaagden hun reserves aan te ­vullen in de Donbas, maakt dat de ­situatie voor Oekraïners extreem moeilijk geworden is.

De Russische troepen hebben op dit moment de bovenhand in de strijd om de oostelijke provincie Loehansk, die samen met de provincie Donetsk de Donbas-regio vormt. Dat heeft de Oekraïense generaal Oleksij Gromov gezegd. Rusland is in het voordeel in de Donbas, zowel dankzij zijn luchtmacht als zijn artillerie, aldus Gromov, ‘maar we doen alles wat we kunnen’.

Hij voegde eraan toe dat de Russen ook raketsystemen richting Wit-Rusland zouden verplaatsen, vanwaar ze mogelijk nieuwe aanvallen op westelijke delen van Oekraïne voorbereiden.

Gromovs woorden sluiten aan bij een reeks pessimistische verklaringen uit Kiev. De Oekraïense presidentieel adviseur Oleksij Arestovitsj zei dat de Russen in de Donbas erin geslaagd waren ‘reserves aan te vullen voor wij hetzelfde konden doen’ en ‘dat maakt de situatie aan het front extreem moeilijk’. Hij verwacht meer omsingelingen, waarbij de Oekraïners plaatsen moeten opgeven en ‘hevige verliezen’ kunnen lijden.

De gouverneur van Loehansk, Serhij Gajdaj, sprak op zijn beurt over ‘drie maanden van constante aanvallen’ waardoor ‘alle Russische strijdkrachten hier zijn ingezet, en we moeten deze horde in bedwang houden’. Volgens de gouverneur zijn grote delen van Oekraïense militaire infrastructuur vernietigd en ‘trekken onze jongens zich terug naar meer versterkte posities’.

Uitgedunde troepen

De gevechten hebben een ‘maximale intensiteit bereikt’, concludeerde de Oekraïense viceminister van Defensie Hanna Maljar. ‘Er staat ons een lange en bijzonder moeilijke etappe te wachten.’

Militair expert Michael Kofman van de denktank CNA denkt dat ­Oekraïne in een langdurige oorlog verzeild is. Recente Russische vorderingen in de Donbas suggereren volgens Kofman dat de Oekraïense troepen uitgedund zijn in de regio. Maar ondanks die opmars in de Donbas gaat volgens Kofman ‘de algemene balans in deze oorlog nog steeds de richting uit van ­Oekraïne, gezien hun grote beschikbaarheid van mankracht en toegang tot uitgebreide militaire steun uit het Westen.’

De huidige nadruk van Oekraïense leiders op de situatie in de Donbas kan zowel bedoeld zijn om het Oekraïense publiek voor te ­bereiden op nieuwe verliezen op korte termijn, als om de vraag om militaire steun uit het westen kracht bij te zetten.