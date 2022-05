Is het een goed idee om zelf je smartphone te herstellen?

Geen nood als het scherm van je smartphone gebarsten is of je batterij versleten is, je kunt je telefoon nu ook zelf herstellen. Maar is dat wel zo eenvoudig en goedkoop?Eén ding is zeker: je wordt er behoorlijk zen van.





Voorts hebben we het over de schranspartijen die plaatsvonden in Stonehenge, over digitale fruitvliegjes en over een computerscherm dat niet voor je staat of in je bril zit, maar in je contactlens.

