Acteur Ray Liotta (67) plots overleden

Hij excelleerde in intense, hardgekookte rollen zoals Henry Hill in maffia-klassieker Goodfellas. Maar Ray Liotta, die plots is overleden tijdens filmopnames, had nog heel wat meer in zijn mars.

Liotta overleed in zijn slaap, zijn dood wordt naar verluidt niet als verdacht beschouwd. Hij was in de Dominicaanse Republiek voor opnames van de film Dangerous waters. Liotta was verloofd met Jacy Nittolo. Met ex-vrouw Michelle Grace had hij een dochter, Karsen. In 2023 zal de acteur nog te zien zijn in Cocaine bear van Elizabeth Banks.

Zijn doorbraakrol was die van Ray Sinclair in de zwarte komedie Something wild (1986), maar Liotta zal vooral herinnerd worden voor zijn vertolking van maffialid Henry Hill in Goodfellas (1990) van Martin Scorcese. Daar hield hij gelijke tred met gevestigde sterren Robert De Niro en Joe Pesci. Hij speelde daarna nog in heel wat misdaadfilms, al waren die lang niet altijd van vergelijkbaar niveau. In Cop land (1997) was hij een corrupte flik.

Zijn carrière deemsterde wat weg, maar de jongste jaren werkte Liotta zich toch weer wat vaker in de kijker, onder meer met rollen in Marriage story (2019) en de Sopranos-prequel The many saints of Newark (2021).