Het tv-duel van het jaar: Obi-Wan Kenobi versus Stranger Things

In Obi-Wan Kenobi, de nieuwe reeks op Disney+, krijgt de titelheld te maken met zijn aartsvijand en voormalige pupil, Darth Vader. Maar eigenlijk moet de grijzende jedi het opnemen tegen nog veel meer te duchten tegenstand: de jongelui uit het dorpje Hawking in Stranger things. Beide reeksen debuteren namelijk vrijdag.

Dompel ik mij eerst onder in The Upside down of reis ik in één weg naar een melkweg ver, ver weg? Dat is het dilemma dat tv-kijkers op hun vrije vrijdag wacht. De Amerikaanse streamingdienst Netflix en ...