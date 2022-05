Na elke schietpartij op een Amerikaanse school pleiten Republikeinse politici voor meer gewapende beveiliging. Onderzoek leert dat dit het gemiddelde dodental juist laat oplopen. Een agent aan de schoolpoort kan een schutter met zelfdodingsplannen net aantrekken.

In de eerste uren na het bloedbad op de Robb-basisschool in Uvalde, Texas, hadden Republikeinse politici in de zuidelijke Amerikaanse staat al een oplossing paraat. Behalve hun gebruikelijke thoughts ...