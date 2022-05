Belg Dries De Bondt is sprinters te slim af en wint in Giro

Een massasprint stond bij de achttiende rit van de Giro in de sterren geschreven, maar de vluchters hielden stand. In die groep was Dries De Bondt de snelste, voor Affini en Cort Nielsen. Carapaz kwam niet in de problemen en start in het roze aan het slotweekend.

Geen massaspurt zoals verwacht werd. De sprintersploegen lieten de ongevaarlijke vroege vlucht van De Bondt, Cort, Affini en Gabburo zijn gang gaan, maar hielden de voorsprong netjes onder controle. De mannen van Démare, Cavendish en andere spurtbommen wilden zich zeker niet misrekenen in de allerlaatste sprintkans van deze Giro.

Op de Muro di Ca’ del Poggio, de enige kuitenbijter van de dag, kwamen de snelle mannen niet in de problemen. Het peloton kon dus gaan jagen op de kopgroep van vier om zo de voorsprong beetje bij beetje te decimeren.

Een massasprint werd verwacht, maar dat draaide even anders uit. De koplopers waren beresterk en hielden het vol tot in Treviso, al kwamen de sprintersploegen toch nog dicht. In de sprint met vier was onze landgenoot De Bondt de snelste, voor Affini en Cort Nielsen. Wat een zege voor de Antwerpenaar, zijn eerste in een grote ronde, de derde al voor Alpecin-Fenix in deze Giro.