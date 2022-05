Onze man in Davos: rustige nachten zonder de oligarchen

‘Yes! Got it.’ Met een brede glimlach op het ­gezicht stapt Richard Baldwin het podium af. Net voor Alexander De Croo zijn toespraak in Davos aanvat, heeft de Amerikaanse econoom en professor nog snel een selfie gemaakt met de ­Belgische premier. ‘Die gebruik ik in mijn reeks “schaamteloze” selfies’, zegt een lachende Baldwin, die op Twitter een kleine 35.000 volgers heeft. In de reeks figureren onder meer Mark Carney, de voormalige gouverneur van de Bank of England, en de Britse historicus Adam Tooze.