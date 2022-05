David Goffin naar derde ronde Roland Garros na viersetter tegen Amerikaan Frances Tiafoe

David Goffin heeft zich geplaatst voor de derde ronde van Roland Garros. De 31-jarige Luikenaar klopte Frances Tiafoe, het nummer 27 van de wereld, in vier sets (3-6, 7-6, 6-2 & 6-4). Goffin verloor de eerste set, maar herpakte zich en kon dankzij erg goed tennis zijn plekje in de derde ronde alsnog veroveren. Daarin wacht waarschijnlijk de Pool Hubert Hurkacz.

Op het Court Simmone-Mathieu werkte David Goffin zijn tweede ronde van Roland Garros af, nadat hij eerder in de eerste ronde al de Tsjech Jiri Lehecka klopte. Deze keer kreeg Goffin wel een tegenstander van een ander kaliber voorgeschoteld: de Amerikaan Frances Tiafoe staat 27ste op de wereldranglijst, terwijl Goffin 21 plaatsen lager staat.

De Amerikaan bewees meteen waarom hij een gevreesde tegenstander was. Met sterke opslagen en goed verdedigingswerk had Goffin het meteen knap lastig. In zijn tweede opslagspelletje ging de Amerikaan meteen door de opslag van Goffin, een break die onze landgenoot niet meer te boven kwam (6-3).

Goffin recht de rug

Maar Goffin toonde zich een weerbare tennisser: in set 2 knokte hij zich meteen naar een 0-3 voorsprong, waardoor hij op weg leek naar setwinst. Maar net wanneer Goffin bij 3-5 mocht serveren voor de setwinst, ging het mis: op het slechtst mogelijke moment klopte onze landgenoot een dubbele fout, waardoor hij Tiafoe de rebreak moest toestaan. Uiteindelijk werkten beide heren een tiebreak af in set twee, en daarin haalde Goffin zijn beste tennis boven en liet hij Tiafoe geen kans: 1-7 en dus 1-1 in de sets.

Ook in de derde set bleef Goffin sterk tennissen, al stokte het af en toe bij de opslag bij zowel Tiafoe als Goffin. Tiafoe maakte eerst een break van Goffin nog ongedaan, maar nadien schakelde Goffin toch nog een versnelling hoger. De Amerikaan zag bij momenten sterretjes, terwijl onze landgenoot verschillende winners uit zijn raket toverde. Goed voor een 2-6 overwinning in de derde set.

In de vierde set ging het lang gelijk op, maar bij een 4-4 tussenstand ging de Amerikaan op eigen opslag de mist in. Goffin gaf die break niet meer uit handen, waardoor de overwinning een feit was: zijn tweede matchbal was de goede. In de volgende ronde wacht waarschijnlijk de Pool Hubert Hurkacz, een stevige tegenstander.