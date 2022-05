Onderzoek ‘needle spiking’ We R Young: ‘De paniekreactie is even erg als de prik’

Op vijf bloedstalen van jongeren die aanwezig waren op het Hasseltse festival We R Young wordt toxicologisch onderzoek uitgevoerd. ‘Met het festivalseizoen dat eraan komt, heeft iedereen er baat bij dat we zo snel mogelijk weten wat er precies gebeurd is’, zegt parketmagistraat Anja De Schutter. De urinestalen bleken allemaal negatief.

Het parket onderzoekt of er woensdag op het Hasseltse jongerenfestival We R Young sprake was van needle spiking. Op de weide werden 24 mensen onwel. Als gevolg daarvan is het festival vervroegd stilgelegd ...