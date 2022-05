Met het splinternieuwe Unwind in het Antwerpse Rivierenhof is de festivalzomer nu écht gestart. Al was dat op het gemakje, want met acts als Naima Joris en Gabriel Ríos belooft Unwind ‘slow music & food.’ Op de openingsavond maakte het die belofte alvast waar.

‘Time to unwind’, lezen we op de banners op weg naar het amfitheater in het Rivierenhof. Voor een festival dat mikt op de ‘muzikale meerwaardezoeker’ is het feeërieke halfrond natuurlijk de gedroomde ...