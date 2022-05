Van Bommel op de Bosuil om contract te tekenen

Mark van Bommel is zopas gearriveerd bij Antwerp. De Nederlander is vanochtend naar de Bosuil afgezakt om zijn tweejarig contract te tekenen. Hij volgt Brian Priske op.

Een paar dagen geleden al bereikte Mark van Bommel een mondeling akkoord met Antwerp, maar een handtekening was er nog niet. Tot deze ochtend: Van Bommel is aangekomen in het stadion om het papierwerk af te ronden. Voor de Nederlander is het zijn eerste baan sinds zijn ontslag bij Wolfsburg in oktober vorig jaar. De bedoeling is om merkbaar beter te doen dan dit seizoen: onder Brian Priske werd Antwerp pas vierde en werd er intern kritiek geleverd op het geleverde spel.

Van Bommel, die ook in beeld was bij Genk, wil Nederlandse assistenten meenemen naar Antwerp. Dat moeten Andries Ulderink, John Stegeman en Jürgen Dirckx worden.