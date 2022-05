De Britten maken zich op voor een groot feestweekend volgende week. Ze vieren dan het ‘Platinum Jubilee’ van koningin Elizabeth, vanwege haar zeventig jaar op de troon. Ook in Madame Tussauds in Londen wordt dat gevierd: de koninklijke familie kreeg een blacktiemake-over, en de beelden van Harry en Meghan staan weer bij de andere royals.

In april brachten de hertog en hertogin van Sussex voor het eerst in twee jaar samen een bezoek aan de Queen. Ze waren in Europa ter gelegenheid van de Invictus Games: