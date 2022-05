Het Britse technologiebedrijf Dyson heeft in het geheim gewerkt aan robots die huishoudelijke taken kunnen uitvoeren. In bovenstaande video is te zien hoe robotarmen borden en glazen vastgrijpen, een zetel stofzuigen of speelgoed opruimen. Het bedrijf maakt bekend dat het zulke robots tegen 2030 in de eerste huishoudens wil introduceren.