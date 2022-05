Belgische vrouw verdronken in Tunesië

Een Belgische vrouw van in de veertig is woensdag verdronken nadat ze ging zwemmen in zee bij Cap Bon, een schiereiland van Tunesië. Dat melden lokale media, en wordt bevestigd door Buitenlandse Zaken. De hulpdiensten konden haar nog uit het water halen, maar alle hulp kwam te laat.

De feiten speelden zich af in de late namiddag op het strand van El Haouaria in Cap Bon. De plaats is geliefd bij duikers en zwemmers vanwege het landschap: rotsachtig gebied en helderblauw water. Ook de Belgische vrouw, die getrouwd was met een Tunesische man, ging er zwemmen. Volgens de eerste gegevens blijkt dat de stroming plots veranderde en de vrouw verder van de kust wegtrok, naar waar de wateren woeliger waren.

De hulpdiensten slaagden erin de vrouw uit het water te halen, maar reanimatie bleek niet meer mogelijk. In het lokale ziekenhuis werd haar dood vastgesteld. Er loopt een onderzoek naar de juiste toedracht van de verdrinking.

Buitenlandse Zaken in Brussel heeft het overlijden door verdrinking bevestigd.