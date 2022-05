De Democraat Beto O’Rourke heeft een persconferentie onderbroken van de Texaanse gouverneur Greg Abbott in Uvalde, waar dinsdag 19 kinderen en twee leraren zijn gedood bij een schietpartij op school. O’Rourke fulmineerde tegen de versoepelde wapenwetten in Texas.

Beto O’Rourke, de Democratische kandidaat die Greg Abbott uitdaagt voor de verkiezingen in november, liep naar voren en confronteerde Abbott met zijn beleid. De gouverneur had zojuist gesuggereerd dat de slechte geestelijke gezondheid van de schutter, en niet zijn vuurwapen, de oorzaak was van de schietpartij.

Verschillende politici schreeuwden naar O’Rourke, waarbij één hem een ‘zieke klootzak’ noemde omdat hij van de schietpartij een ‘politieke kwestie’ maakte.

O’Rourke werd uit het gebouw geëscorteerd en sprak buiten met verslaggevers. Hij noemde het ‘krankzinnig’ dat een 18-jarige legaal een AR-15 heeft kunnen aanschaffen.

In een reactie op de schietpartij riep president Joe Biden op om in te gaan tegen de wapenlobby in de VS: