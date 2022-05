AS Roma wint eerste Conference League na zuinige zege tegen Feyenoord

AS Roma heeft de allereerste editie van de Conference League gewonnen. In de finale in het Air Albania Stadium in Tirana was de Italiaanse club met 1-0 te sterk voor Feyenoord. Goed voor de eerste Italiaanse Europese triomf sinds 2010.

Cyriel Dessers mocht, als ‘Mister Conference League’, in de basis starten bij de Rotterdammers. Hij kreeg het zowat een hele partij aan de stok met de fysieke Chris Smalling en kwam aanvankelijk weinig in het stuk voor. Voor de rust viel er sowieso weinig te beleven in de Albanese hoofdstad. Feyenoord leek wat last te hebben van de zenuwen en durfde niet door te voetballen, terwijl Roma een afwachtende ‘José Mourinho-houding’ aannam.

Maar bij de eerste echte kans was het meteen raak voor de Giallorrossi. Gianluca Mancini met een afgemeten lange bal, Gernot Trauner onder de bal door, Nicolo Zaniolo met een borstcontrole, sprintje en sluwe tik voorbij de uitgekomen Justin Bijlow: 1-0. Zaniolo werd meteen de eerste Italiaanse doelpuntenmaker in een Europese finale sinds Filippo Inzaghi in 2007 met Milan.

Congratulations Roma, 2021/22 Europa Conference League champions! 👏🏆#UECLfinal pic.twitter.com/LECvXSr31e — UEFA Europa Conference League (@europacnfleague) May 25, 2022

Feyenoord dreigde nog wel met een verre knal van Orkun Kökçü, maar ging teleurgesteld de kleedkamers in. De Rotterdammers kwamen echter veel vinniger voor de dag na de pauze. Na een ingestudeerde corner belandde de bal via verdediger Mancini tegen de paal, waarna Guus Til naast knalde met een volley. Dessers kon er net niet bij.

Amper drie minuten later raakte Feyenoord opnieuw het doelhout. Tyrell Malacia pakte uit met een verwoestende uithaal, die door doelman Rui Patricio tegen de paal werd gedevieerd.

Foto: REUTERS

In minuut 55 ontsnapte Feyenoord echter aan een rode kaart toen Marcos Senesi Tammy Abraham aan de arm trok. De Engelsman was op weg naar een één op één met Bijlow en vroeg dus om een kaart. Die kwam er, na een check van de VAR, verrassend niet. Wat later kreeg Dessers eens een beetje ruimte, maar de Belg wordt afgeblokt en maakte ook hands.

Dessers topschutter

Feyenoord hapte duidelijk naar adem in Tirana, want het was Roma dat nog de beste kansen versierde. Een schot van de ingevallen Jordan Veretout dwong Bijlow tot een save en Lorenzo Pellegrini liet een goeie kans, op assists van Leonardo Spinazzola, onbenut. Dessers kwam nog eens alleen in de zestien, maar geraakte opnieuw niet voorbij de Romeinse defensie. Dessers kopte in de extra tijd nog goed door voor Bryan Linssen, maar die trapte een gat in de lucht.

Na 95 minuten floot Istvan Kovacs af, waarna de Romeinse bank mét trainer José Mourinho recht veerde van geluk. Het contrast met de bank van Feyenoord kon niet groter zijn. Een troost: Cyriel Dessers kroont zich met 10 goals tot topschutter van de eerste editie van de Conference League.