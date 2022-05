Voormalig ceo Jack Dorsey stapt op bij Twitter

Voormalig ceo en oprichter Jack Dorsey stapt uit de raad van bestuur van microblogsite Twitter. Dat is woensdagavond bekendgemaakt op de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering, zo meldt Axios.

Jack Dorsey, de oprichter van Twitter, was in november opgestapt als ceo van het bedrijf. Hij zat wel nog in de raad van bestuur van de microblogsite, maar die termijn liep woensdag af. Hij kiest ervoor om geen nieuwe termijn aan te vatten en op te stappen, zo werd bekendgemaakt op de aandeelhoudersvergadering. De andere aandeelhouders dankten Dorsey net als in november voor zijn ‘visionaire leiderschap en onaflatende toewijding aan Twitter sinds de oprichting’.

Het vertrek van Dorsey komt op een tumultueus moment voor Twitter. Enkele weken geleden bereikte de raad van bestuur een akkoord met Elon Musk voor een overname, die de steenrijke Amerikaan liefst 44 miljard dollar zou kosten. Die deal werd even later door Musk on hold gezet toen bleek dat Twitter mogelijk niet eerlijk was over het aantal valse accounts op de site. Dat deed de beurswaarde van het bedrijf aanzienlijk kelderen, waardoor Musk ging aarzelen om er zoveel geld aan te geven. Het is nu maar de vraag of de overname er effectief zal komen.

Alle oprichters van Twitter hebben na het vertrek van Dorsey alle banden met het bedrijf doorgeknipt.