Spaanse sensatie Carlos Alcaraz overleeft thriller van 4,5 uur op Roland Garros

Carlos Alcaraz heeft zich geplaatst voor de derde ronde van Roland Garros. Het zesde reekshoofd moest wel het onderste uit de kan halen tegen zijn landgenoot Albert Ramos-Vinolas (ATP 44).

De Spanjaarden maakten er een ware slijtageslag van op het Court Simonne-Mathieu in Parijs. Alcaraz pakte makkelijk de eerste set met 6-1, maar verloor vervolgens de tweede en derde set met respectievelijk 7-6 (7) en 7-5. In de vierde set keek de 19-jarige ‘nieuwe Rafael Nadal’ aan tegen een matchpunt voor de 34-jarige Ramos-Vinolas, maar Alcaraz werkte dat weg en pakte de set uiteindelijk in de tiebreak: 7-6 (2).

Op naar een beslissende set en ook daarin waren de Spanjaarden aan elkaar gewaagd. Ramos-Vinolas maakte echter veel beter gebruik van zijn breakpunten en liep 3-0 uit. Alcaraz haalde het onderste uit de kan en knokte zich terug met enkele sublieme punten. Zo ging hij bij 4-4 door de opslag van zijn landgenoot met bijna onmogelijke loopacties. Alcaraz dreef Ramos-Vinolas zo tot op de rand van de uitschakeling, want meteen daarna maakte hij het af: 6-4.

Om door te stoten naar de achtste finales moet Alcaraz voorbij de Amerikaan Sebastian Korda (ATP 30) of de Fransman Richard Gasquet (ATP 70).

De pas 19-jarige Alcaraz is het zesde reekshoofd op het gravel in Parijs en hij geldt ondanks zijn jonge leeftijd als een van dé favorieten voor de titel. Alcaraz won dit seizoen al vier toernooien waarvan drie op gemalen baksteen. De jonge landgenoot van Rafael Nadal, dertienvoudig kampioen op Roland Garros, trok naar Parijs met opeenvolgende titels in Barcelona en Madrid op zak.

Vorig jaar strandde Alcaraz bij zijn debuut op Roland Garros in de derde ronde. Als qualifier ging hij eruit tegen de Duitser Jan-Lennard Struff.