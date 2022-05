In Hasselt is het tienerfestival We R Young stilgelegd na meldingen van needle spiking. Vijftien meisjes werden onwel. Dat schrijft Het Belang van Limburg.

Het hele festivalterrein zou intussen ontruimd zijn. De eerste meldingen van needle spiking kwamen binnen rond 17 uur. Later kwamen daar meldingen bij en besloot de politie het noodinterventieplan te activeren, vertelt N-VA-burgemeester Steven Vandeput aan Het Belang van Limburg. Voorlopig is er geen spoor van mogelijke schuldigen.

Needle spiking is een fenomeen waarbij mensen ongevraagd met een naald geprikt worden om schadelijke of verdovende stoffen te injecteren. Het aantal meldingen en klachten in België van mensen die zeggen een prik te hebben gekregen, tikt al enkele weken aan. Maar ­sluitend medisch of toxicologisch bewijs is er nog niet.

