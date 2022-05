Remco Evenepoel verliest leiderstrui in Ronde van Noorwegen, Ethan Hayter sprint naar ritwinst

De tweede etappe in de Ronde van Noorwegen komt op naam van Ethan Hayter. Hij haalde het woensdag na 123,8 km van Ulvik naar Geilo in een waaieretappe in een sprint met een kleine groep voor Mike Teunissen en Tobias Halland Johannessen. De Noor neemt dankzij de bonificatieseconden wel de leiderstrui over van Remco Evenepoel.

Vier renners schoven mee in de vroege vlucht: onze landgenoot Aaron Van Poucke, Häkon Aalrust, Emil Mielke Vinjebo en Jeppe Pallesen. Zij verzamelden maximaal 5:30 op het peloton waar leider Remco Evenepoel in de gele trui rondreed.

De enige klim van de dag, de Dyranut, werd door Ineos Grenadiers met een rotvaart opgereden waardoor heel wat sprinters moesten lossen. Ineos Grenadiers bleef tempo maken en al op 74 km van het eind werden daardoor de koplopers ingerekend.

Ook daarna viel het niet meer stil en brak het peloton op zo’n 35 km van het eind door Ineos Grenadiers in waaiers. Onder meer Mads Pedersen en Esteban Chaves werden uit het wiel gereden. Een kopgroep van zo’n 20 renners zette koers naar de finish, bij hen ook leider Evenepoel en ploegmaat Asgreen en de tweede in de stand: Tobias Halland Johannessen, verder ook snelle man Ethan Hayter en nog enkele Ineos Grenadiers-ploegmaten.

In de sprint stond geen maat op Hayter. Hij haalde het voor Mike Teunissen. Tobias Halland Johannessen werd derde en is de nieuwe leider, met één seconde voorsprong op Ethan Hayter. Evenepoel is derde op één seconde. Donderdag staat de koninginnenrit op het programma.