Trump en gouverneur van Texas dit weekend te gast op evenement van wapenlobbygroep

Oud-president van de VS Donald Trump en Texaans gouverneur Greg Abbott wonen dit weekend een evenement bij van wapenlobbygroep NRA. Nog geen 72 uur eerder werd de wereld opgeschrikt door een schietincident in het Texaanse stadje Uvalde.

Een heleboel Republikeinse politici laten zich niet schrappen van de gastenlijst van het jaarlijks evenement van de National Rifle Association (NRA) in Houston, een stad in de staat Texas. Dat schrijft de Amerikaanse krant The Washington Post. Oud-president Trump gaat er vrijdagavond zelf het woord nemen. Greg Abbott, gouverneur van Texas, komt volgens zijn woordvoerder ook. Woensdag werden in zijn staat nog negentien kinderen en twee volwassenen doodgeschoten bij een schietincident op een school.

Dankzij de soepele wapenwetgeving in de Verenigde Staten kon de 18-jarige schutter zijn moordwapens voor de schietpartij legaal aankopen. De NRA is een hevige verdediger van die soepele wapenwetgeving en houdt er nauwe (financiële) banden met Republikeinse politici op na. Ted Cruz, een van de republikeinse politici die er dit weekend zal bijzijn, stelt zelfs voor om leerkrachten wapens te geven wanneer ze voor de klas staan.

In de senaat kreeg de Republikeinse voorzitter Mitch McConnel ‘strengere wapenwetgeving’ ook niet over zijn lippen. In een reactie op de gebeurtenissen in Uvalde had hij het over een ‘gestoorde jongeman’.