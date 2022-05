Is mindful sporten dé truc om voornemens vol te houden?

Het was een kwestie van tijd vooraleer mindfulness ook in de sport zou infiltreren, maar helpt het ook om te beginnen en vooral te blijven sporten? Marjan Justaert nam zich op 1 januari voor om aan mindful lopen te doen in 2022. Na vijf maanden maakt ze de balans op.





Natuurlijk moeten we eerst weten wat mindful sporten precies inhoudt. En daarvoor kijken we ook naar mindfulness zelf. Er zijn grote believers, maar ook non-believers. De vraag is ook: moet je erin geloven om het te doen, of kan het dat je het ineens gewoon doet?

