Kinderopvang in Langemark gesloten na schedelfractuur bij peuter

Kind en Gezin heeft kinderopvang Kiekeboe in Langemark tijdelijk gesloten ‘na een incident’. Een peuter liep een schedelfractuur op toen het een stoel op zijn hoofdje kreeg.

Een kindje zou in opvang Kiekeboe in Langemark een stoel omver hebben gegooid, recht op het hoofdje van het slachtoffertje. Hoe dat kon gebeuren wordt verder onderzocht. In het ziekenhuis werd een schedelfractuur vastgesteld, waarna de ouders een klacht hebben ingediend en er een onderzoeksrechter werd aangesteld. Er is nog niemand in verdenking gesteld, maar Kind en Gezin heeft de opvang wel gesloten.

‘We schorsten de vergunning nadat we maandag op de hoogte werden gebracht van een incident in de kinderopvang’, zegt Nele Wouters, woordvoerder bij Kind en Gezin. Over de feiten zelf, kan ze niets zeggen omdat het onderzoek loopt.

Volgens de lokale politie ging het wellicht om een spijtig ongeval. Het voorval vond vorige week al plaats, maar pas gisteren werd de politie Arro Ieper op de hoogte gebracht van de feiten.

Maatregel bij hoogdringendheid

‘Wij hebben bij hoogdringendheid de vergunning van de kinderopvang geschorst. Dat betekent dat wanneer er verzet zou worden aangetekend tegen die beslissing, dat niet opschortend werkt’, zegt Wouters.

‘We begrijpen dat dit voor iedereen, vooral ook voor de ouders die nu snel een andere oplossing moeten zoeken, een drastische maatregel is. Maar we willen eerst zeker zijn dat de veiligheid van de kinderen gegarandeerd kan worden.’

Kind en Gezin spreekt voorlopig over een ‘incident’ en niet over een ‘accident’. Er zou naar verluidt een probleem zijn met het toezicht in de crèche.

De sluiting is opgelegd voor drie maanden. ‘Als de uitbaters aantonen dat ze met alles in orde zijn en alle mogelijke maatregelen hebben genomen, dan bestaat de kans dat ze opnieuw de deuren kunnen openen’, zegt Wouters nog.