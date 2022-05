Koffiedrinken met Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen, een gesprek met Kenneth Roth (de topman van Human Rights Watch) of zetelen in een panel over gelijkwaardigheid met Solvay-ceo Ilham Kadri. Petra De Sutter (Groen) kleeft op het Wereld Economisch Forum (WEF) in Davos de ene ontmoeting na de andere aan elkaar.