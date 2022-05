‘Ik ben het zo kotsbeu. Wanneer zetten we onze pijn eindelijk om in daden?’, reageerde een aangeslagen Joe Biden op het bloedbad in een Texaanse basisschool. Wanneer? Met sint-juttemis. De negentien dode kindjes in Uvalde zullen geen verschil maken.

17 april 2013. De Senaat stemt over een wetsvoorstel dat gezamenlijk is ingediend door de Democraat Joe Manchin en de Republikein Patrick Toomey: het is een bescheiden poging om iets meer te doen aan ...