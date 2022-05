Op het proces tussen het voormalige acteurskoppel Johnny Depp en Amber Heard kwam vandaag voormalig topmodel Kate Moss getuigen. Zij ontkende dat Depp geweld had gebruikt in hun relatie.

Kate Moss, die in de jaren 90 enkele jaren een relatie had met Johnny Depp, getuigde vandaag in de rechtbank – via videoverbinding – op het lasterproces tussen Johnny Depp en zijn ex-vrouw Amber Heard, die hem beschuldigt van huiselijk geweld.

Moss mocht eerst geen getuigenis afleggen, omdat haar ervaring met Depp niet relevant zou zijn voor het huidige proces. Maar omdat Heard evenwel zelf het gerucht aanhaalde dat Depp Moss van de trap zou hebben geduwd tijdens hun relatie, werd de 48-jarige Britse plots wel relevant voor de zaak, en mocht ze alsnog worden toegevoegd aan de getuigenlijst.

Ben Chew, de advocaat van Depp, vroeg haar naar een vakantie in Jamaica en vroeg of er tijdens die vakantie iets significants was gebeurd. ‘Er was een regenstorm. Johnny vertrok eerst uit onze kamer. Toen ik de kamer uitging, gleed ik uit en viel ik van de trap. Ik heb toen mijn rug gekwetst. Ik schreeuwde omdat ik pijn had’, zei Moss. ‘Johnny rende terug en droeg me naar de kamer. Daarna zorgde hij voor medische hulp.’

Op de vraag of hij haar ooit van de trap heeft geduwd, antwoorde Moss: ‘Hij heeft me nooit geduwd, geschopt of van een trap gegooid.’ Daarmee zat haar verhoor er na enkele minuten al op. Het team van Amber Heard besloot geen vragen te stellen aan het voormalige topmodel.